В Ярославле закончили ремонт двора на улице Рыкачева

Комиссия проверила качество ремонта Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле подошел к концу ремонт двора на улице Рыкачева в Красноперекопском районе. По контракту подрядчик должен был закончить работы к 31 августа, но он все сделал с опережением графика. Комиссия проверила качество ремонта.

Двор заасфальтировали, сделали тротуары и дополнительные парковочные места, оборудовали современное освещение с энергосберегающими лампами, обновили лавки и урны.

Однако ложка дегтя вес равно нашлась: местные жители пожаловались, что во время сильных дождей двор подтапливает. Подрядчик пообещал решить проблему.

С опережением графика идут ремонтные работы и на самой улице Рыкачева – ее делали параллельно со двором. Доделать вес должны в октябре, но мэрия попросила ускориться и сдать улицу до 1 сентября. Главное, чтобы скорость работ не сказалась на их качестве.