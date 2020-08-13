Как в ярославских школах начнется новый учебный год

Все школы Ярославской области начнут новый учебный год в традиционном очном режиме Фото: Олег УКЛАДОВ

Все школы Ярославской области начнут новый учебный год в традиционном очном режиме.Об этом сообщила директор регионального департамента образования Ирина Лобода.

- День знаний - главный праздник для всех учеников, и в этом году, как и во все предыдущие, мы постараемся сделать все, чтобы первоклассники запомнили свой первый звонок. Для нас важно обеспечить обязательное исполнение санитарно-эпидемиологических требований, чтобы учиться было комфортно, а главное, безопасно, - сказала Ирина Лобода.

В школах организуют ежедневный мониторинг температуры всех обучающихся, в помещениях расставят антисептики для рук

1 сентября во всех школах региона пройдет всероссийский урок, посвященный 75-летию Великой Победы. В первой четверти проведут диагностику учеников 5-9 классов, чтобы выявить возможные пробелы в знаниях. По итогам диагностических работ выстроят индивидуальную работу со школьниками.