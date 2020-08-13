В рыбинском Пенсионном фонде изменился график приема посетителей

Среда и пятница – неприемные дни Фото: Мария ЛЕНЦ

В Управлении Пенсионного фонда в Рыбинске изменился график приема граждан. Прием посетителей будет трижды в неделю – по понедельникам, вторникам и четвергам с 08:00 до 20:00. Среда и пятница – неприемные дни, суббота и воскресенье – выходные, сообщает администрация Рыбинска.

При этом по ряду вопросов посетить фонд можно в любой будний день. В этот перечень входят:

- регистрация, подтверждение или восстановление учетной записи в ЕСИА,

- установление отдельных жизненно важных и срочных выплат (пособие на погребение),

- заблаговременная работа с рыбинцами, выходящими на пенсию.

Прием проводится по предварительной записи через электронный сервис «Запись на прием» на сайте ПФР или по телефонам 29-75-47, 29-75-09, 29-75-44 и 28-50-04.