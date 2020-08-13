В Ярославле задержали 30-летнюю сбытчицу героина

У ярославны изъяли больше 12 граммов наркотика Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ленинском районе Ярославля задержали 30-летнюю ярославну, у которой изъяли 7 свертков с порошкообразным веществом. Позднее экспертиза установила, что это наркотик – героин весом 12,280 граммов. Женщина должна была сбывать запрещенное вещество в разных районах города.

Возбуждено уголовное дело. Полиция обращается к ярославцам: если вам что-либо известно о фактах незаконного потребления или оборота наркотиков, на условиях анонимности в можете сообщить об этом в полицию. Звоните по телефонам 02 и 8(4852)73-10-50.