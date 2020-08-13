В Рыбинске рейсовый автобус сбил велосипедиста

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и следователи Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Сегодня, 13 августа, утром на Переборском тракте в Рыбинске произошло ДТП. По предварительной информации, рейсовый автобус, курсирующий между железнодорожным вокзалом и Камениками, сбил велосипедиста.

В Сети появилась информация о том, что велосипедист скончался. Однако официальной информации о погибших и пострадавших на данный момент нет.

- На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и следователи. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.