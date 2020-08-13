Опустошила все счета. Ярославна отдала телефонным мошенникам больше миллиона рублей

Ярославна опустошила все свои счета Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В полицию обратилась 39-летняя жительница Ярославля – своими руками она отдала мошенникам больше миллиона рублей и только спустя сутки осознала, что ее жестко обманули.

Началось все как обычно со звонка «специалиста финансового отдела банка» и сообщения о том, что со счета пытаются списать деньги. Чтобы этого не произошло, потерпевшая перевела на «безопасный» счет 174 тысячи рублей.

А затем, как кобра под звуки музыки, ярославна, следуя указаниям звонившего, прошлась по нескольким банкам и сняла деньги со всех своих счетов. И перевела их злоумышленникам. Мошенники обогатились еще на 897 тысяч рублей. Таким образом, их улов за день составил более миллиона.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области, по данному факту сейчас проводится проверка.