«Жаркое без мяса, чай без сахара»: родители пожаловались на питание в ярославских лагерях

В организации питания в детских лагерях выявили нарушения Фото: Евгения ГУСЕВА

Родители детей, отдыхающих в лагерях имени Матросова и имени Гагарина, пожаловались на некачественное питание. Свое возмущение ярославцы выразили в социальных сетях.

- Пятница - в жарком практически отсутствует мясо. Суббота - рыбная котлета с подозрительным запахом. В субботу же подали несладкий чай на обед. До этого на обед всегда в лагерях давали компот. Супы есть невозможно, они невкусные, - говорится в сообщении.

По словам родителей, сливочное масло, которое дают детям, больше похоже на маргарин. Йогурт на полдник переливают из бумажных пакетов, «в результате ребенок получает граммов на 20 меньше, чем должно было быть». Единственное, к чему нет претензий, так это к кашам.

- Питание в лагерях осуществляет МУП «Сенная площадь». Конкурс на организацию питания не проводились, документации о проведении торгов найти не удалось. Пищу готовят в городе и возят в лагеря. Интересно, местный Роспотребнадзор проверяет, как кормят детей в лагерях? -завершают свое обращение родители ребят.

После появления этой информации в Сети ярославский Роспотребнадзор провел проверку. Доводы, изложенные в обращении, частично подтвердились.

- За выявленные нарушения требований СанПиН должностное лицо, допустившее нарушения требований санитарного законодательства, привлечено к административной ответственности, - сообщили в ведомстве.

Директору МУП «Торговый Дом «На Сенной» выдали представление об устранении нарушений. В Роспотребнадзоре проконтролируют, как оно будет исполнено.