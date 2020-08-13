В Ярославле отменили автобусные рейсы до Санкт-Петербурга

Автобусы до Сантк-Петербурга отменили Фото: Полина Вачнадзе

С 5 августа из Ярославля в Санкт-Петербург начали ходить автобусы. Но прошла всего неделя и на официальном сайте ООО «Яроблстранском» появилась информация о временной приостановке работы этого рейса.

Как пояснили КП-Ярославль в региональном департаменте транспорта, такое решение принял перевозчик.

Точная причина отмены рейсов неизвестна, но, скорее всего, произошло это из-за нерентабельности маршрута. В первые поездки было куплено не так много билетов. В целом, сейчас пассажиропоток из-за пандемии по коронавирусу упал процентов на 30, люди стараются не рисковать и без острой необходимости не выезжать за пределы региона. Возможно, после того, как ситуация наладится, автобусные рейсы Ярославль – Санкт-Петербург будут возобновлены.

Разговоры о второй волне COVID-19 не испугали авиакомпанию «Победа»: с 22 сентября из ярославского аэропорта «Туношна» в Северную столицу будут летать самолеты. Рейсы будут по вторникам, четвергам и воскресеньям. Стоимость билетов – от 499 рублей.

Сейчас перелеты из Ярославля в Санкт-Петербург осуществляет компания S7. Улететь можно по понедельникам, средам и пятницам.