Жителя Ярославля будут судить за ДТП с тремя погибшими

Предварительное слушание назначено на 20 августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

39-летний житель Ярославля предстанет перед судом. Мужчине придется отвечать за ДТП, в котором погибли три человека.

Напомним, авария произошла 13 июля 2019 года. Как установило следствие, ярославец, будучи пьяным, сел за руль. На Добрынинском мосту водитель не справился с управлением и врезался в ограждение. От удара машина перевернулась. Трое пассажиров погибли, водителя и еще одного пассажира, 18-летнюю девушку, с травмами доставили в больницу.

Расследование завершено, дело передано в суд. Предварительное слушание назначено на 20 августа, оно будет закрытым для СМИ.

Мужчине грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.