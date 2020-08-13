До ярославского аэропорта начал ходить аэроэкспресс. Цена проезда и расписание

Перевозчик назвал стоимость проезда. ФОТО: Группа ООО "Автомиг -Ярославль" ВКонтакте

Из Ярославля до аэропорта «Туношна» и обратно начал ходить аэроэскпресс. Конечная точка автобуса – ТРК «Альтаир», потом он двигается по направлению к аэропорту и забирает пассажиров в заранее обговоренных местах. Весь путь занимает меньше часа.

В ближайшее время расписание аэроэкспресса можно будет узнать на сайтах аэропорта «Туношна» и «Яроблтранскома».

Компания-перевозчик опубликовала стоимость проезда:

- аэропорт «Туношна» - улица Индустриальная – 100 рублей,

- аэропорт «Туношна» - улица Судостроителей – улица Академика Колмогорова – 150 рублей,

- аэропорт «Туношна» - вокзал Ярославль Московский – «Выемка» - пл.Богоявления – Красная площадь – площадь Карла Маркса – 200 рублей,

- аэропорт «Туношна» - проспект Дзержинского – улица Волгоградская – 250 рублей.

Расписание подстроено под рейсы вылета и прилета самолетов.

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