Детский парк в Переборах в Рыбинске откроется в сентябре

В парке оборудовали спортивную площадку Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске готовят к сдаче детский парк в Переборах. Ремонтные работы находятся на стадии завершения.

- Парк очень преобразился. Демонтировали старые опасные аттракционы и элементы благоустройства. На их местах появились новые детские площадки с интересным по дизайну и функционалу оборудованием, - поделился заместитель главы по городскому хозяйству Алексей Рябченков.

Кроме того, в парке отремонтировали «Ракету» и входную группу, оборудовали спортивную площадку, заново отстроили деревянный терем.

Через несколько дней подрядчик завершит работы, затем начнется процедура приема объекта. Как только надзорные органы выдадут положительное заключение, парк откроется для посетителей. Планируется, что это произойдет в сентябре.