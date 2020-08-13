Ярославец сядет на полгода за неуплату алиментов

34-летний мужчина лишь раз заплатил ребенку, всего 3 тысячи рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

34-летнего ярославца признали виновным в неуплате алиментов. По решению суда, мужчина должен был ежемесячно отдавать на содержание ребенка ¼ часть своих доходов, но не делал этого. Лишь раз горе-отец раскошелился – всего на три тысячи рублей.

Административка на ярославца никак не подействовала, как и уголовное дело, которое на него уже заводили из-за неуплаты алиментов. Официально трудоустраиваться он не планировал, о своих неофициальных доходах приставам не сообщал, долг перед ребенком в 73 тысячи рублей гасить, судя по всему, не собирался.

Поэтому понадобились более жесткие меры воздействия. Красноперекопский суд приговорил злостного неплательщика к 6 месяцам лишения свободы с испытательным сроком на этот период.