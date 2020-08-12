Жители Ярославля незаконно привезли в Россию 44 филиппинца

Обвиняемыми проходят семь человек – жители Ярославля, Москвы и Московской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Ярославской области направила в Дзержинский суд два уголовных дела. Обвиняемыми проходят семь человек – жители Ярославля, Москвы и Московской области. Они, по версии следствия, организовали незаконное пребывание граждан Филиппин в России.

По незаконно оформленным приглашениям на въезд в нашу страну приехали 44 человека. По документам их пригласили на работу в качестве высококвалифицированных специалистов. В действительности же иностранцы выполняли функции подсобных рабочих и помощников по хозяйству. Выявили преступление сотрудники Управления ФСБ по Ярославской области.

За организацию незаконного въезда в РФ иностранцев, да еще группой лиц по предварительному сговору обвиняемым грозит срок до 7 лет, возможен и штраф - до 500 тысяч рублей.