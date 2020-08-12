15 ярославских детдомов получат гуманитарную помощь

Подарки подарят благотворительные фонды и компании Фото: Алексей БУЛАТОВ

Гуманитарную помощь в рамках акции «Время добрых дел» получат 15 социальных учреждений Ярославской области. Подарки детям придут от двух благотворительных фондов и двух компаний. За эту помощь организации уже поблагодарил глава области Дмитрий Миронов.

Среди переданных подарков – подгузники, детские смеси, мебель, предметы для кормления и ухода за младенцами, одежда, ходунки и коляски, автокресла, качели и самокаты, книги, спортивный инвентарь, игрушки. Все это распределят в 12 детских домов области, два специализированных дома ребенка и в Гаврилов-Ямский детский дом-интернат.

Благотворительная акция «Время добрых дел» стартовала в конце июля, уже собран гуманитарный груз на 27 миллионов рублей. Помощь получат интернаты и социальные учреждения не только Ярославской, но и Тульской, Курской, Тверской, Владимирской областей, а также Ставропольского края и Республики Башкортостан.