В Рыбинске отремонтируют еще девять дорог: список

Стоимость работ составит 75 миллионов рублей Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске отремонтируют еще девять дорог. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в список вошли наиболее проблемные объекты:

- улица Звездная;

- перекресток Переборского тракта и дамбы-шлюз;

- проезд от дома №40 до дома №28 по улице 50 лет ВЛКСМ (проезд к реабилитационному центру «Здоровье»);

- улица Академика Губкина от улицы Молодогвардейцев до улицы Танкистов;

- проезд к детским садам по улице Боткина от дома №16а по улице Гагарина;

- проезд от улицы Ворошилова до дома № 27 по проспекту Мира;

- улица Кирова на участке от улицы Чкалова до улицы Герцена;

- улица Чебышева (от улицы Буксирной до дома №31 по улице Чебышева);

- улица Черняховского (от улицы Звездной до дома №10 по улице Черняховского).

На данных участках отремонтируют тротуары и проезды. На перекресте Переборского тракта и дамбы-шлюз расширят дорогу и выделят полосу для поворота в направлении микрорайона Волжский. Кроме того, отремонтируют и сам перекресток.

К ремонту приступят в сентябре. Стоимость работ составит 75 миллионов рублей. В настоящее время администрация города готовит необходимые документы для проведения закупки.

Напомним, в этом году Рыбинск из федерального бюджета на ремонт дорог получил 100 миллионов рублей. 25 из них направили на строительство четырех дорог на Слипе. Они станут подъездными путями к новой школе по улицам Тракторной, Ширшова, Пестеля и Волкова.