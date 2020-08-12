В Рыбинске отремонтируют еще девять дорог: список

Стоимость работ составит 75 миллионов рублей
Фото: Администрация Рыбинска
В Рыбинске отремонтируют еще девять дорог. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в список вошли наиболее проблемные объекты:
- улица Звездная;
- перекресток Переборского тракта и дамбы-шлюз;
- проезд от дома №40 до дома №28 по улице 50 лет ВЛКСМ (проезд к реабилитационному центру «Здоровье»);
- улица Академика Губкина от улицы Молодогвардейцев до улицы Танкистов;
- проезд к детским садам по улице Боткина от дома №16а по улице Гагарина;
- проезд от улицы Ворошилова до дома № 27 по проспекту Мира;
- улица Кирова на участке от улицы Чкалова до улицы Герцена;
- улица Чебышева (от улицы Буксирной до дома №31 по улице Чебышева);
- улица Черняховского (от улицы Звездной до дома №10 по улице Черняховского).
На данных участках отремонтируют тротуары и проезды. На перекресте Переборского тракта и дамбы-шлюз расширят дорогу и выделят полосу для поворота в направлении микрорайона Волжский. Кроме того, отремонтируют и сам перекресток.
К ремонту приступят в сентябре. Стоимость работ составит 75 миллионов рублей. В настоящее время администрация города готовит необходимые документы для проведения закупки.
Напомним, в этом году Рыбинск из федерального бюджета на ремонт дорог получил 100 миллионов рублей. 25 из них направили на строительство четырех дорог на Слипе. Они станут подъездными путями к новой школе по улицам Тракторной, Ширшова, Пестеля и Волкова.