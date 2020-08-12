В Ярославле водитель потерял зрение из-за взрыва аккумулятора

На предприятии после случившегося прошла прокурорская проверка Фото: Евгения ГУСЕВА

ЧП на одном из предприятий Ярославля произошло в июне этого года. Водитель автопогрузчика заметил подтеки жидкости на аккумуляторной батарее. Мужчина открыл капот и для лучше видимости решил подсветить себе зажигалкой. В результате произошел взрыв. Водитель получил тяжелые химические ожоги глаз и лишился зрения.

На предприятии после случившегося прошла прокурорская проверка.

- Механик по ремонту автотранспорта и автопогрузчиков, ответственный за соблюдение требований охраны труда, не проконтролировал работу водителя. Вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, оно вместе с материалами проверки направлено в инспекцию труда по Ярославской области, - сказали в прокуратуре Дзержинского района.