Военнослужащий из Ярославской области сбежал из части и совершил грабеж

Теперь вместо службы в армии ярославец отправится в колонию-поселение Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ефрейтор из войсковой части 74814, которая находится в Буденновске Ставропольского края, осужден на 1,5 года колонии-поселения. Суд признал молодого человека виновным в самовольном оставлении части и грабеже.

- Следствие установило, что в октябре прошлого года военнослужащий не прибыл на службу и убыл к месту постоянного жительства в Ярославскую область. Находясь незаконно вне части, он похитил из офиса продаж сотовый телефон стоимостью свыше 13 тысяч рублей, - сообщили в военном следственном отделе по Ярославскому гарнизону.

Только в апреле этого года срочник был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Суд, учтя и признание вины молодым человеком, и возмещение им материального ущерба, назначил наказание в виде 1,5 лет колонии-поселения.