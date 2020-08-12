На приобретение вакцины из областного бюджета потратят около 2,5 миллиона рублей Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В связи с пандемией COVID-19 в Ярославской области планируют привить от гриппа не менее 60% жителей. Об этом губернатор региона Дмитрий Миронов сообщил вчера, 11 августа, на заседании рабочей группы Госсовета России по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

- Мы внесли изменения в региональный план профилактических и противоэпидемических мероприятий по борьбе с гриппом и ОРВИ в предстоящем сезоне. Прививками будет охвачено не менее 60% населения, при этом лиц из групп риска - не менее 75%, - отметил Дмитрий Миронов.

На приобретение вакцины из областного бюджета потратят около 2,5 миллиона рублей.