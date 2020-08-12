В Ярославле будут благоустраивать Тверицкую набережную Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле собираются благоустраивать Тверицкую набережную и парк «Озерная гривка», который находится в пойме реки Урочь в границах улиц Красноборская, Сахарова и проспекта Машиностроителей.

. Фото: Мэрия Ярославля

Проекты мнгофункционального спортивно-игрового комплекса показали мэру города Владимиру Волкову, в ближайшее время их вынесут на обсуждение. Ярославцы сами выберут место, наиболее подходящее для нового комплекса. На данный момент существует девять вариантов.

На обустройство спортивно-игрового комплекса Заволжскому району выделено 30 миллионов рублей. Деньги поступят в рамках программы «Решаем вместе!».