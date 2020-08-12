Школьные завтраки в Ярославской области станут дороже

Стоимость вырастет с 50 рублей до 57 рублей 69 копеек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В школах Ярославской области подорожают завтраки. Вопрос организации школьного питания вчера, 11 августа, обсудили в областной думе.

Речь идет о стоимости бесплатного питания для учеников начальных классов и льготников. В новом учебном году она вырастет с 50 рублей до 57 рублей 69 копеек. Это означает, что подорожают и платные завтраки, так как питание в школах организуется по единому меню. Однако официальное решение о повышении стоимости пока не приняли. В настоящее время готовится постановление правительства региона.

Ранее представители «Комбината социального питания» неоднократно заявляли о том, что необходимо повысить стоимость завтраков и обедов. Объясняли это тем, что качественно накормить детей на 50 рублей сложно.

Как сообщили в региональном департаменте образования, льготами пользуются около 30% учащихся 5-11 классов, учеников начальной школы с 1 сентября этого года будут кормить завтраками и обедами бесплатно. Остальным ученикам придется платить больше, чем в прошлом учебном году.