В Ярославской области продлили запрет на проведение массовых мероприятий

Массовые мероприятия по-прежнему остаются под запретом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ярославской области массовые мероприятия по-прежнему остаются под запретом.

- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в регионе стабильная. В течение двух последних месяцев в сутки выявляется менее 50 больных. Однако мы не хотим форсировать ситуацию с переходом к третьему этапу снятия ограничений. Поэтому в области пока сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий. Снимать его будем, только когда убедимся, что это полностью безопасно для жителей региона, - отметил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Ограничения продлили пока до 18 августа. Уже работающие организации должны вести свою деятельность, строго соблюдая рекомендации Роспотребнадзора. Кроме того, в регионе до особого распоряжения продолжает действовать масочный режим.