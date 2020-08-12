В Ярославле умер врач скорой помощи Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

10 августа в Ярославле на 54-м году жизни скончался врач скорой помощи Владимир Панев. О его смерти сообщили на официальной странице Станции скорой медицинской помощи ВКонтакте. Стал причиной смерти Владимира Панева коронавирус или он скончался от другого заболевания - не говорится.

Владимир Вячеславович проработал в скорой помощи 6 лет, до этого трудился нейрохирургом во 2-м нейрохиругическом отделении больницы имени Соловьева.

- Он показал себя настоящим профессионалом, начинал работать на линейной бригаде, потом в составе бригады интенсивной терапии. Администрация, профсоюз и коллеги приносят свои искренние соболезнования родным и близким покойного, - говорится на странице скорой помощи в соцсети.

В комментариях в адрес Владимира Панева прозвучало немало добрых слов.

- Добрый и отзывчивый врач и коллега.

- Очень приветливый и добрый человек был.

- Добрый и хороший человек, ответственный знающий свое дело врач, светлая и долгая память.

Прощание с Владимиром Паневым пройдет сегодня, 12 августа.