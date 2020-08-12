В Рыбинске отремонтировали половину дворов

В этом году в Рыбинске благоустроят 11 дворов Фото: Администрация Рыбинска

Ремонт дворов в Рыбинске выполнен на 50 процентов.

По словам директора МБУ «Управление городского хозяйства» Александр Ермилов, в этом году в план благоустройства включены 11 дворовых территорий. На данный момент ремонт в одном дворе выполнен полностью, еще в пяти находится на стадии завершения. В двух дворах идет активная работы, еще на три объекта подрядчик выйдет на следующей неделе.

Всего в этом сезоне на ремонт дворов в городе выделили около 43 миллионов рублей. Свой вклад вносят и жители ремонтируемых территорий. Так, например, жильцы дома №23 на улице Боткина сами разработали проектно-сметную документацию и купили светильники и лавочки. Подрядчик привел в порядок проезд, обустроил парковку на 27 машин и тротуары. Стоимость работ составила 2,5 миллиона рублей. Проезд, ведущий к обновленному двору, также отремонтируют в этом году.