В Ярославле решили бороться с травой с помощью самоходной косилки

Использовать технику планируют на склонах и в труднодоступных местах Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле будут бороться с травой с помощью самоходной косилки. Использовать технику планируют на склонах и в труднодоступных местах.

- Машина работает дистанционно, ее можно легко перевозить на любое расстояние. Работа на откосах очень трудная и порой опасная, можно получить травму, поэтому вместо рабочих будем использовать данный аппарат. Сейчас техника проходит тестовые испытания, - рассказал и.о. директора МБУ «Горзеленхозстрой» Андрей Степанов.

Самоходная косилка может обрабатывать около 900 квадратных метров в час. Она способна работать на склонах с углом уклона до 50-55 градусов. Использовать новую технику планируют во всех районах города.