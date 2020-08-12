Ярославцев приглашают выбрать себе друга

В приюте для собак пройдет день открытых дверей Фото: Мэрия Ярославля

15 августа – в День бездомных животных – в ярославском приюте для собак пройдет День открытых дверей. Каждый желающий сможет не только познакомиться и пообщаться с братьями нашими меньшими, но и забрать домой того, который больше всех понравится. Сейчас в приюте находятся 70 собак разных размеров, цветов и характеров. Каждый ждет своего человека и надеется найти дом. Территорию приюта на днях украсили граффити. На рисунке – пес по кличке Форд. Он попал в приют со сломанным позвоночником и вердиктом от ветеринаров – усыпить. Но сотрудники приюта смогли за несколько месяцев поставить собаку на ноги.

Пес Форд и его соседи по приюту ждут ярославцев 15 августа с 08:00 до 20:00 по адресу Московский проспект, 110а. Приют находится на территории городского Спецавтохозяйства. Телефон для справок: 8-910-961-10-10