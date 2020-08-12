У ярославской пенсионерки средь бела дня сорвали с шеи золотою цепочку

Преступница сорвала с шеи пенсионерки золотую цепочку и скрылась Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

78-летнюю ярославскую пенсионерку ограбили средь бела дня на Суздальском шоссе. Женщина стояла на остановке. К ней подошла незнакомка, сорвала с шеи золотую цепочку и скрылась. Пенсионерка обратилась в полицию.

Оперативники установили подозреваемую. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, грабительницей оказалась 29-летняя местная жительница. Ранее женщина уже привлекалась к уголовной ответственности.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Ярославне грозит до четырех лет лишения свободы.