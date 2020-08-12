Автомобиль мэрии Ярославля поймали на встречной полосе

Машина мэрии проехала по встречной полосе. ФОТО: группа "Дороги Ярославля" в Фейсбуке

Вчера, 12 августа, на улице Кооперативной ярославцы заметили машину, которая проехалась по встречной полосе. Очевидцы сняли произошедшее на камеру и выложили в социальных сетях.

- Разве на Кооперативной открыли двухстороннее движение? Или только для избранных? - задался вопросом автор фото.

Пользователь Сети под ником Кот Валера выяснил, что машина принадлежит городской мэрии и опубликовал обращение к главе Ярославля.

- Уважаемая мэрия города Ярославля. Уважаемый Владимир Михайлович. Пишет вам обычный Кот. Научите, пожалуйста, своих извозчиков с Уважением относиться к жителям нашего любимого города. Прощу провести воспитательную работу с извозчиком данной повозки, ибо нарушение ПДД и проезд по встречной должны быть наказаны как минимум пятиминутной постановкой в угол с использованием гороха, дабы не допускать подобного дискомфорта в будущем,- написал Кот Валера.

В городской администрации факт нарушения признали. Как пояснили в пресс-службе мэрии, водитель был принят на работу временно, на период больничного листа основного сотрудника. С нарушителем провели беседу, после чего он написал заявление об увольнении по собственному желанию.