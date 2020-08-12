Двух ярославских девочек нашли в Самарской области

Подростки пропали в конце прошлой недели Фото: Артем КИЛЬКИН

Двух 15-летних школьниц, которые пропали в конце прошлой недели, нашли в Самарской области, сообщили в СКР по Ярославскому региону. Что они там делали и, главное, как добрались, предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов.

Сейчас девушки дожидаются своих родителей в Самаре, очень скоро их вернут домой. Здесь с подростками и их семьями будут работать специалисты.

Известно, то подростки проживают в Ярославском районе, в соседних деревнях.