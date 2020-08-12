В Рыбинске пьяный мужчина повредил шесть машин

Рыбинец повредил машины, припаркованные в одном дворе Фото: Олег ЗОЛОТО

В полицию Рыбинска обратились шесть местных жителей. Рыбинцы рассказали, что неизвестный повредил их машины. Все автомобили были припаркованы у одного из домов на улице Свободы. Общий ущерб оценили в 300 тысяч рублей.

Правоохранители нашли подозреваемого. Им оказался 24-летний житель города. Молодой человек пояснил, что повредил машины, будучи пьяным.

- В настоящий момент возбуждено четыре уголовных дела. Установили, что подозреваемый причастен к совершению еще двух аналогичных преступлений. Расследование продолжается, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.