Под Ярославлем достраивают новые ясли

Строительство вышло на завершающий этап Фото: Правительство Ярославской области

В поселке Красный Бор Ярославского района заканчивается строительство яслей. На данный момент их готовность – 90%.

Сейчас в помещениях заканчивается укладка плитки и линолеума, монтаж слаботочных систем, установка дверей, благоустраивается территория и детские площадки. В новые ясли будут ходить 90 малышей в возрасте от 2 месяцев до трех лет. И название яслям уже придумали – «Совенок», так решили местные жители на голосовании.

В учреждении будет шесть групп, по 15 человек в каждой. Запроектированы спальни, игровые, буфетные, музыкальный и физкультурный залы.

– Ярославский район является одним из самых густонаселенных в регионе, – отметил заместитель директора департамента строительства области Александр Черневский. – В Красном Бору ведется активное строительство жилых домов, семьи с детьми переезжают сюда на постоянное место жительства. Поэтому важно уже сейчас мыслить на перспективу и делать упор на развитие социальной инфраструктуры. И первой такой ласточкой стали новые современные ясли. С подрядчика требуем качественного выполнения всех работ и соблюдения установленных сроков.

В этом году в области уже достроили три дошкольных учреждения: детсад в Ярославле, ясли в Рыбинске и первый в регионе модульный детский сад в Ивняках. Возведение еще девяти объектов продолжается.