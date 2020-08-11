В Ярославской области установят 51 водоохранную зону

Водоохранные зоны имеют особый статус, там запрещены некоторые виды деятельности Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославской области в этом году планируют установить водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы у 51 водного объекта. В список вошли реки Ить, Сить, Солоница, Шиголость, Коровка, Толгоболка, Туношонка, Печегда, Рыкуша, Соть, Касть, Уткаша, Ковать, Галка, Обнора, Лахость и Твороговский ручей. Кроме того, в перечне Плещеево озеро, реки и ручьи его бассейна и бассейна реки Трубеж.

Как пояснили в правительстве Ярославской области, водоохранные зоны имеют особый статус, там запрещены некоторые виды деятельности. Кроме того, в их границах движение и стоянка транспорта разрешена только на дорогах и специально оборудованных местах. Запрещены строительство автозаправок, складов горюче-смазочных материалов, станций техобслуживания. И это далеко не полный список ограничений.