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В Ярославской области установят 51 водоохранную зону

На это выделено 6,5 миллиона рублей из федерального бюджета
Полина ВачнадзеПолинаВачнадзе
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Водоохранные зоны имеют особый статус, там запрещены некоторые виды деятельности

Водоохранные зоны имеют особый статус, там запрещены некоторые виды деятельности

Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославской области в этом году планируют установить водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы у 51 водного объекта. В список вошли реки Ить, Сить, Солоница, Шиголость, Коровка, Толгоболка, Туношонка, Печегда, Рыкуша, Соть, Касть, Уткаша, Ковать, Галка, Обнора, Лахость и Твороговский ручей. Кроме того, в перечне Плещеево озеро, реки и ручьи его бассейна и бассейна реки Трубеж.

Как пояснили в правительстве Ярославской области, водоохранные зоны имеют особый статус, там запрещены некоторые виды деятельности. Кроме того, в их границах движение и стоянка транспорта разрешена только на дорогах и специально оборудованных местах. Запрещены строительство автозаправок, складов горюче-смазочных материалов, станций техобслуживания. И это далеко не полный список ограничений.