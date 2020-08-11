Ярославское МЧС предупреждает о грозе

Ухудшение погоды ожидается во вторник и продлится в среду Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Ярославской области вновь ухудшится погода. Главное Управление МЧС по региону предупреждает – будет дождь, гроза и усиление ветра. Непогода ожидаетс во вторник и в среду, 11 и 12 августа.

Завтра, 12 августа, по данным Gismeteo, в Ярославской области будет плюс 17 – плюс 18 градусов, переменная облачность. Грозу стоит ждать около полудня. Четверг ожидается дождливым и прохладным – температура воздуха не более 16 градусов.