Водитель был пьян: в Ярославле полицейские открыли стрельбу по машине нарушителя

Задержали мужчину уже за пределами Ярославля Фото: Артем КИЛЬКИН

Сегодня около 4 утра в Ярославле на улице Декабристов полицейские преследовали машину нарушителя. Водителю ВАЗа был дан сигнал об остановке, но он только увеличил скорость и попытался скрыться от полицейских.

- Водитель неоднократно игнорировал законные требования остановиться, создавая реальную угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения, - пояснили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Тогда правоохранители решили применить табельное оружие, выстрелили в воздух. Но мужчина, который находился за рулем, и на это никак не отреагировал. Уже за пределами Ярославля, а именно в деревне Суринское, полицейские выстрели по автомобилю. Только тогда нарушитель затормозил.

Водителя задержали. 18-летний молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения, это чуть позже подтвердил и анализ.

В отношении молодого ярославца составили протоколы об административных правонарушениях, автомобиль поместили на спецстоянку.