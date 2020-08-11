В Ярославской области ищут 67-летнего мужчину

Мужчина пропал 7 августа. ФОТО: группа «ЯРОО поиск детей и взрослых ЯрСпас» ВКонтакте

В Ярославской области с 7 августа ведутся поиски 67-летнего Николая Бабанова. В этот день он ушел из дома в поселке Строитель Некрасовского района и больше его никто не видел. Мужчина может нуждаться в медицинской помощи.

На вид ему 67 лет, рост 160 сантиметров, худощавый, волосы темно-русые, глаза серые. Из особых пример – сутулость и картавость.

Был одет в коричневый пиджак, светлую рубашку, темные брюки, темные ботинки.

Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении Николая Бабанова, сообщите по телефонам 02, 102, 112 – полиция или 8-910-964-08-38 – горячая линия ЯрСпаса.