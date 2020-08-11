Второй домашний матч ярославского «Шинника» снова пройдет без зрителей

Вторая игра дома вновь пройдет при пустых трибунах. ФОТО: ФК "Шинник"

Второй матч на родном поле «Шинник» вновь проведет без зрителей. 12 августа на стадионе состоится игра Олимп-Первенства НФЛ, где ярославцы встретятся с командой «Краснодар-2». Накануне матча руководство «Шинника» на официальном сайте команды объявило о своем решении.

- Увы, к сожалению, мы вновь вынуждены сообщить о том, что ограничения, связанные с эпидемиологической обстановкой в регионе, не позволяют нам пригласить любителей футбола на ближайший матч. В непростой ситуации, связанной с распространением болезни, здоровье людей остается в приоритете, - говорится в сообщении.

Поклонников поблагодарили за поддержку и попросили терпеливо пережить этот трудный период.