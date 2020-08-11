Ярославца лишили пособия по безработице из-за телефонного звонка

Мужчина вовремя не снял трубку и за это был снят с учета в службе занятости Фото: Полина Вачнадзе

В прокуратуру Ярославля обратился местный житель с просьбой проверить законность действий сотрудников службы занятости. Мужчина остался без работы и в апреле этого года встал на учет, начал получать пособие по безработице. Но потом, неожиданно для него самого, с учета его сняли и выплат, соответственно, лишили. Основанием стало то, что заявитель не прошел перерегистрацию при помощи телефонной связи, проще говоря, он не ответил на звонок специалистов службы занятости. Ярославец посчитал, что это причиной быть не может и обратился в прокуратуру.

- Согласно закону РФ «О занятости населения» основанием для снятия с учета может являться длительная, более месяца, неявка безработного в органы службы занятости без уважительной причины. Действующим законодательством прохождение перерегистрации с использованием телефонной связи не предусмотрено. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.04.2020 года №634 органы службы занятости осуществляют перерегистрацию граждан без их личного посещения, на основе информации, полученной в Пенсионном фонде, - пояснили в прокуратуре Ярославля.

После проверки в центр занятости было направлено представление об устранении нарушений закона. Ярославца восстановили в статусе безработного.