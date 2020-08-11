Ярославец снял квартиру и вынес оттуда бытовую технику

Хозяйка жилья лишилась холодильника и стиральной машины Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

46-летний житель Ярославля признан виновным в присвоении чужого имущества. В январе этого года у своей хорошей знакомой мужчина снял квартиру. Никаких договоров хозяйка жилья и постоялец не заключали, все же не чужие люди.

И арендатор, видимо, решил воспользоваться этим моментом. Не известно, чем руководствовался мужчина, когда продавал чужой холодильник и стиральную машинку, но вряд ли он думал, что хозяйка квартиры не заметит пропажи. И она, конечно же, заметила. Полюбовно спор уладить не удалось, женщина обратилась в полицию. Ущерб причиненный ярославне, составил 15 тысяч рублей.

Судом действия обвиняемого были квалифицированы как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному. Мужчина свою вину признал, в содеянном раскаялся, ущерб возместил. В наказание ему было назначено 200 часов обязательных работ.