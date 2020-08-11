В 500 домов Ярославского района дадут газ

Строительство газовых сетей в селе Курба завершено Фото: Правительство Ярославской области

В селе Курба Ярославского района закончилось строительство газораспределительных сетей. Их протяженность – 12 километров, а стоимость проекта – более 26 миллионов рублей.

Сейчас в домах местных жителей устанавливается специальное оборудование. Как только эти работы завершат, газ поступит в 500 домов. Наконец-то можно будет забыть о газовых баллонах – не очень удобных и не всегда безопасных.

- В Ярославском районе также был построен межпоселковый газопровод Козьмодемьянск – Курба с отводом к деревне Иванищево. В этом году реализуется более 30 мероприятий по проектированию и строительству объектов, в том числе в рамках соглашения с компанией «Газпром», - сказала и.о.директора департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов региона Мария Сачкова.

Помимо этого на стадии завершения находится строительство двух блочно-модульных котельных в Курбе и Иванищево.