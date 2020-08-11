Департамент туризма Ярославской области возглавил победитель «Последнего героя»

Департамент туризма Ярославской области возглавил Владимир Лысенко. ФОТО: страница Владимира Лысенко в Фейсбуке

Исполняющим обязанности директора департамента туризма Ярославской области назначен Владимир Лысенко. Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства.

Новый руководитель департамента из Москвы. Он работал управляющим одного из отелей сети«Heliopark». Однако большую известность Владимиру Лысенко принесла победа в шестом сезоне «Последнего героя». После съемок в шоу участвовал в парусных регатах по всему мира, а также успел окончить Российский государственный университет правосудия с красным дипломом.

Владимир Лысенко сменил на посту главы департамента Юлию Рыбакову, которая ушла на повышение в Ростуризм.