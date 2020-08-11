В Ростовском кремле закрыли Самуилов корпус

В Ростовском кремле на реставрацию закрыли Самуилов корпус. ФОТО: пресс-служба музея-заповедника "Ростовский кремль"

Одно из монументальных строений Ростовского кремля – Самуилов корпус – закрыли на реставрацию. Здесь будет проведен ремонт фасадов и интерьеров, реконструкция внутренних и наружных инженерных сетей. Здание оснастят современными световым и технологическим оборудованием, будет создана новая система безопасности, отремонтирована кровля и оборудованы пандусы.

Оплачивает реставрационные работы Министерство культуры РФ, продлятся они более двух лет.

Самуилов корпус – трехэтажное здание, большая часть которого выдержана в формах классицизма конца XVIII столетия. Оно находится почтив в центре архитектурного ансамбля Ростовского кремля.

На первом этаже долгое время находилась научная библиотека музея, в которой находилось около 50 тысяч книг, журналов, газет и других печатных изданий. На втором этаже – экспозиция древнерусского искусства. Третий этаж Самуилова корпуса в режиме временных выставок занимала картинная галерея.