Благоустройство площади Труда в Ярославле могут не успеть закончить в срок

У подрядчика был недельный провал: компания не могла закупить плитку Фото: Мэрия Ярославля

Сегодня, 11 августа, в ходе общегородского совещания выяснилось, что подрядчик, занимающийся благоустройством площади Труда, отстает от графика и не успевает сдать сквер в назначенный срок. Хотя еще две недели назад завершить работы обещали ко Дню города.

Оказалось, что у подрядчика был недельный провал. Компания не могла закупить плитку. Мэр Ярославля Владимир Волков пообщался с заместителем фирмы в режиме видеосвязи.

- Я вас вижу первый раз. Мы выходили на площадку. Неоднократно ваши сотрудники давали обещание клятвенно ускориться, купить плитку заранее. Ваш объект вызывает у нас очень большие опасения по срокам ввода. Отставание видно невооруженным глазом. С песком, который вы в центре города растащили по всей площадке, такая история уже больше месяца, - сказал глава Ярославля.

По словам представителя подрядчика, к настоящему времени необходимый материал уже завезли в полном объеме, работы ведутся. Вот только успеют ли их завершить к 12 сентября, пока непонятно. Однако в мэрии пообещали «пристально следить за организацией».