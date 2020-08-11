Житель Рыбинска вынес из магазина технику на один миллион рублей

Рыбинец похищал телефоны, планшеты и продавал их Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В полицию Рыбинска поступило сообщение о том, что в одной из торговых сетей обнаружили пропажу электронной техники. Сумма ущерба составила более одного миллиона рублей.

Оперативники установили подозреваемого. Им оказался 22-летний местный житель. За три месяца, с апреля по июль, молодой человек, работая в магазине кладовщиком, похищал смартфоны, планшеты и другую технику и продавал украденное.

- По данному факту возбуждено уголовное дело. Похищенное частично изъяли, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Расследование продолжается. Рыбинцу грозит до десяти лет лишения свободы.