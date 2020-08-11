В Рыбинске начали грейдировать дороги частного сектора. ФОТО: администрация рыбинска

В Рыбинске началось грейдирование дорог частного сектора. В очереди на ремонт 54 дороги в разных микрорайонах города. В этот список попали улицы, на которые чаще всего жаловались рыбинцы.

- Грейдирование улиц частного сектора в Рыбинске не проводилось достаточно давно. Выравнивание будет проведено в микрорайонах Заволжье 1 и 2, Запахомовский, Копаево, Мариевка, Прибрежный, Волжский и ГЭС. Работы проводятся за счет городского бюджета, их стоимость - 330 тысяч рублей - рассказал директор МБУ "Управление городского хозяйства" Александр Ермилов.

В этом году планируют провести грейдирование на 31 километре дорог частного сектора. Всего в Рыбинске насчитывается 158 километров таких дорог.