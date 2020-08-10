В Ярославской области стартовала акция «Поможем детям собраться в школу!» Фото: Правительство Ярославской области

Сегодня, 10 августа, в Ярославской области стартовала акция «Поможем детям собраться в школу!». В ней могут принять участие все желающие и принести в дар детям новую одежду, обувь, рюкзаки, сумки, канцелярские принадлежности, спортивный инвентарь, товары для творчества, книги и другие необходимые вещи и предметы.

В прошлом году благотворители помогли более чем двум тысячам ребят из социально неблагополучных семей, семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Дополнительную информацию можно узнать по телефонам: 8(4852)40-15-43, 40-13-99.