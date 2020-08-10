Жителя Ярославской области будут судить за убийство знакомого

В настоящее время обвиняемый находится под стражей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

42-летний житель поселка Защитный Некрасовского района обвиняется в убийстве.

Установили, что в декабре прошлого года мужчина и его знакомый вместе выпивали. В какой-то момент между приятелями, разгоряченными алкогольными напитками, произошла ссора. Обвиняемый схватил нож и семь раз ударил собутыльника в область груди и спины. От полученных травм потерпевший скончался.

- Следствие собрало достаточно доказательств. Расследование завершено, дело передано в суд, - сообщили в пресс-службе СК России по Ярославской области.

В настоящее время обвиняемый находится под стражей.