В Рыбинске проверили готовность школ к учебному году

Комиссия побывала в четырех учебных учреждениях. ФОТО: администрация Рыбинска

Межведомственная комиссия проверила, как школы Рыбинска готовы к новому учебному году. Проверяющие пришли в школы №№1, 5, 12 и 27. Оценивались условия для безопасного пребывания детей, техническое состояние и благоустройство территорий. Особое внимание – пожарной безопасности.

Проверка показала, что все школы готовы приему детей 1 сентября. Учебный год в рыбинских образовательных учреждениях начнется в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, которые будут действовать до декабря. Заочное обучение они не предусматривают.

Состоится и праздник в честь 1 сентября. Правда, пройдет День знаний не совсем в том режиме, к которому вес привыкли – не будет массового скопления людей на торжественных линейках. О порядке проведения праздника каждая школа сообщит ученикам и их родителям дополнительно.