Ярославский «Буревестник» заключил контракт с новым игроком

БК «Буревестник» заключил контракт с 23-летним центровым Кириллом Горнаевым. ФОТО: БК "Буревестник"

БК «Буревестник» заключил контракт с 23-летним центровым Кириллом Горнаевым. Он является воспитанником казанской школы баскетбола. В 17 лет был приглашен в казанский «Уникс», где выступал вместе с еще одним новичком «пернатых» Кириллом Салминым в Единой молодежной лиге ВТБ. Параллельно Горнаев играл в чемпионате АСБ за команду Поволжской государственной академии физической культуры спорта и туризма.

В 2016 году Кирилл принял участие в «Матче молодых звезд», потом попробовал свои силы в «Уральском драфте». В сезоне 2016-2017 Горнаев дебютировал на взрослом уровне в СЛ-1 в составе екатеринбургского «Урала». Там он показал очень неплохой результат: 31 матч (22 в старте), 7,1 очков, 6,4 подборов, 0,7 блокшотов. По итогам сезона центровой вошел в топ-5 лиги по подборам. Кирилл покинул «Урал» в декабре 2019 года, проведя в команде 3,5 сезона и 120 матчей.

– Горнаев – очень талантливый парень. Но, к сожалению, не каждый способен разглядеть в нем этот талант! У нас большие планы на Кирилла, и вскоре многие пожалеют, что не обратили на него свой взгляд, - сказал главный тренер БК «Буревестник» Михаил Терехов.