В Рыбинске за выходные произошло три серьезных аварии

В Рыбинске в трех ДТП пострадали четыре человека Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

С вечера пятницы в Рыбинске произошло три серьезных аварии.

Первое ДТП случилось 7 августа в 21:35 на улице Стоялой. 18-летняя девушка, находившаяся за рулем автомобиля «Ауди», врезалась в остановившийся перед перекрестком «Форд». В результате пострадали два человека - 23-летнего водителя машины «Форд» доставили в больницу, 17-летний пассажир той же машины нуждается в амбулаторном лечении.

В тот же день, через час после первой аварии, на дамбе-шлюзе 29-летний мужчина, управлявший скутером, не справился с управлением, съехал с дороги и опрокинулся. Водителя госпитализировали.

Третье ДТП произошло вчера, 9 августа, около девяти часов вечера на дороге Рыбинск - Глебово. В кювет вылетел автомобиль «Шевроле Лачетти». 34-летний мужчина, находившийся за рулем, получил травмы. Ему назначили амбулаторное лечение.

Всего за три дня в Рыбинске зарегистрировали 24 ДТП. По словам инспекторов, в большинстве случаев причиной аварий становится неправильно выбранный скоростной режим.