В Рыбинске вор обменял старинную швейную машинку на бутылку спирта Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Полиция Рыбинска раскрыла кражу старинной швейной машинки «Singer», выпуска конца XIX века. Заявление о краже подал хозяин аппарата – машинку украли из незапертого дома. Ущерб в денежном выражении оказался не так высок – всего три тысячи рублей, но вещь представляла нематериальную ценность, так как досталась рыбинцу в наследство от родственников.

- В ходе оперативных мероприятий был задержан подозреваемый – житель Рыбинска 1971 года рождения. Он пояснил, что обменял похищенную швейную машинку у малознакомого мужчины на бутылку спирта, - сказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».