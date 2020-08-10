В Ярославле наркоман отправится под суд за серию грабежей

Ярославца будут судить не только за грабежи, но еще и за незаконный сбыт наркотиков
Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Ярославский наркоман предстанет перед судом. 32-летний мужчина обвиняется в совершении четырех грабежей.
Жертвами злоумышленника стали женщины. Как установило следствие, выбор преступника был неслучайным. Мужчина понимал, что представительницы прекрасного пола едва ли смогут дать ему отпор.
- Обвиняемый выслеживал потерпевших на улице. Когда поблизости не было никого, кто мог бы прийти женщинам на помощь, подбегал сзади и вырвал из рук сумки. Скрывшись, мужчина забирал из сумок ценные вещи, все остальное выбрасывал. В момент совершения преступления злоумышленник находился под воздействием наркотиков, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.
Расследование завершено, дело передано в суд. Отметим, что ярославца будут судить не только за грабежи, но еще и за незаконный сбыт наркотиков.